Mevduat artarken, KKM ve krediler düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 714,3 milyar TL'den 2 trilyon 700,9 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 11 trilyon 314,3 milyar TL'den 11 trilyon 301,3 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 14 trilyon 146,8 milyar TL'den 14 trilyon 161,6 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 477,4 milyar TL'den 1 trilyon 483,1 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 79,1 milyar TL'den 73,2 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 175,8 milyar TL'den 175,9 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 8 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.