Milli Gelir Nedir? Kişi Başına Düşen Milli Gelir Nasıl Hesaplanır?

Kişi başına düşen millî gelirin ölçülmesi ve ülkeler arası milli gelir çok önemlidir ve bu sayede ülkeleri ve o ülkelerde yaşayan kişilerin gelir düzeylerinin hakkında bilgi edinilebilir. Milli gelirlerin karşılaştırmalarında genel ölçü ise dolar cinsi olarak kabul edilir.



Milli Gelir Nedir?



Millî gelir ile ilgili iki temel kavram bulunur. Bunlardan birincisi Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH) ve ikincisi Gayri Safi Millî Hasıla (GSMH) kavramlarıdır. GSYİH, bir ülkedeki sınırları içerisinde hem ülkenin yurttaşları hem de yabancıların tarafından elde edilen gelir, GSMH ise bir ülkenin vatandaşları tarafından o ülkenin sınırları içinde ve sınırlarının dışında elde edilmiş olan geliri ifade etmektedir.



Milli Gelirin; Bir ekonomide belirli bir döneme ilişkin olarak safi milli hasıla değerinden aynı dönemde, o ekonomide alan dolaylı vergiler toplamının çıkartılması ile elde edilen tutar milli gelirdir. Bilimsel anlamda milli gelirler bir ülkede belli bir dönemde üretilmiş olan malların ve hizmetlerin net parasal bir değeridir.



Kişi Başına Düşen Milli Gelir Nasıl Hesaplanır?



Üretim faaliyetlerinin sonucunda elde edilmiş olan gelirin hesaplanması işini Türkiye İstatistik Kurumu piyasadan aldığı bazı fiyatlara göre hesaplar. Yapılmış olan hesaplamalardan % 100 doğru sonuçlar yerine yaklaşık sonuçlar elde edilmektedir. Elde edilen sonuçlar oldukça önemlidir. Üretici, tüketiciler ve devlet yaklaşık olarak hesaplanmış olan sonuçlara göre, yatırım faaliyetlerine yön verir. Hesaplamalarda farklı yollar tercih edilebilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu milli gelirini kendi içindeki kurallara göre belirlemektedir. Kullanılan hesaplama yolları ise; üretim yöntemleri, gelir yöntemi ve harcama yöntemleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır.



Üretim Yöntemiyle Milli Gelirin Hesabı: Bu yöntemin hareket noktası, bir ülkede bir senede üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin hesaplanmasıdır.



Gelir Yöntemiyle Milli Gelirin Hesabı: Bu yöntemde ise belirli bir dönemde üretim faktörlerinin üretimden aldığı toplam paylar toplanır.



Harcama Yöntemiyle Milli Gelir Hesabı: Ülkelerde her kesimin yaptığı harcamaların toplamı belirlenerek hesaplanmaktadır.