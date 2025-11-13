Milyonlarca araç sahibine 'ehliyet' uyarısı! Sigorta şirketleri artık hasarı ödemeyecek

Milliyet.com.tr/ÖZEL Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre 31 Ekim tarihinde sona erdi. Kasım ayına girilmesiyle birlikte 1.8 milyon sürücünün ehliyetini değiştirmediği açıklandı.

12 BİN 978 TL CEZASI VAR

Yeni tip ehliyeti olmayanlar trafikte araç kullanmaya devam etmeleri durumunda, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca, “geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanma” suçundan 12 bin 978 TL’ye kadar para cezası ödeyecek.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜ YANDI!

Trafik cezasının yanı sıra bu kişiler trafikte kazaya karışmaları durumunda da büyük maddi kayıplarla karşı karşıya kalacak. Kazaya karışan sürücünün ehliyeti eski tip ise sigorta şirketleri hasarı ödemeyecek. Sürücüler hem kendi araçlarının hem de karşı tarafın zararını cebinden karşılayacak.

Peki sistem nasıl işleyecek? Kazaya karışan bir kişi sonradan ehliyet çıkarsa hasar ödemesi alabilecek mi? Sürücüler nelere dikkat etmeli? Yeni yıl öncesi kasko yaptırmak avantajlı mı? Konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı: “Sigorta şirketleri duyurular yaparak eski tip ehliyet ile kazaya karışan sürücüler için hasar ödemesi yapmayacaklarını bildirmeye başladı.

‘TRAFİK SİGORTASI KARŞI TARAFIN HASARINI ÖDEYECEK, BU PARAYI SÜRÜCÜDEN ALACAK’

Eski tip ehliyet kullanan sürücü bir araca çarptığında trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödeyecek ancak eski tip ehliyeti olan sürücüden bu ödemeyi geri alacak.

“ARTIK ESKİ TİP EHLİYETİ OLANLAR, ‘EHLİYETİ YOK’ SAYILIYOR”

Bunun ana sebebi eski tip ehliyetlerin artık geçersiz sayılmasıdır. Yani eski tip ehliyeti olan bir sürücünün ‘ehliyeti yok’ sayılıyor. Sigortadaki yasa ve yönetmelik gereği ehliyeti olmayan sürücülerin kasko sigortasında karıştıkları hasarlar ödenmez, trafik sigortasında ise karşı tarafa verilen hasar ödenir, bu ödeme ehliyetsiz sürücüden rücu edilerek alınır.

EHLİYET UYARISI: BİR AN ÖNCE YENİLENMELİ

Sürücülerin 1 Kasım 2025’te sona eren eski tip ehliyetleri çok hızlı bir şekilde yenilemesi önem arz etmektedir.

‘POLİÇEYİ İPTAL ETTİRİP PRİMİNİZİ İADE ALABİLİRSİNİZ’

Diyelim ki eski tip ehliyetiniz var, kasko poliçeniz var. Burada poliçe yapmak yerine poliçenizi iptal ettirip priminizi iade alabilirsiniz. Yeni tip ehliyet aldığınızda tekrar kasko yaptırabilirsiniz.

Kazaya karışan bir kişi sonradan ehliyetini yenilese dahi ödeme alamayacak. Kaza anında ehliyetsiz sayılacak. Sonrasında ehliyet alması durumu değiştirmeyecektir.

‘ESKİ TİP EHLİYETLE ARAÇ KULLANMAYIN’

Burada dikkat edilecek husus, eski tip ehliyetle araç kullanılmamasıdır. Hasar ödemesi alamayacağınız gibi polis çevirmesinde de ehliyetsiz işlem yapılıp size ceza kesilecektir.

‘KASKODA CİDDİ KAMPANYALAR VAR’

Şu anda yıl sonu itibarıyla kasko fiyatlarında ciddi kampanyalar var. Yılı iyi kapatmak isteyen birçok sigorta şirketi rekabet nedeniyle ciddi indirimlere gitti. Aralık ayının sonuna kadar devam edecek kampanyalardan faydalanmak için özellikle kasko, konut ve iş yeri sigortalarıyla ilgili mutlaka sigorta yaptırmak avantajlı olacaktır.”