Moody's, Arjantin'in kredi notunu yükseltti

Moody's Investors Service, Arjantin'in uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını, dış likiditedeki iyileşme ve azalan kredi riskini gerekçe göstererek iki kademe artırarak "Caa3"ten "Caa1"e yükseltti. Görünüm ise pozitiften durağana revize edildi.

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Moody's not artışının Arjantin'in son dönemde döviz ve sermaye kontrollerini serbestleştirmesini ve yeni bir IMF programını desteklemesini yansıttığını, bunların birlikte dövize erişimi desteklediğini ve ülkenin dış hesapları üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söyledi.

Yapılan açıklamada "Bu adımlar bir kredi olayı olasılığını azaltıyor" değerlendirmesi yapılırken, Arjantin'in devlet borcunun yatırım yapılabilir seviyenin altında, önemsiz bölgede kaldığı da belirtildi.