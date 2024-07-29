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Moody's, BoJ'dan eylülde faiz artırımı bekliyor

Moody's, Japonya Merkez Bankası'ndan (BoJ) bu haftaki toplantısında değil, eylül ayında bir artırım beklediğini açıkladı.

29.07.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
Moody's, BoJ'dan eylülde faiz artırımı bekliyor

Moody's Analytics haftalık Asya-Pasifik ekonomik görünüm raporunda, BoJ'un çarşamba günü sona erecek para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasının beklendiği belirtildi.

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Moody's'e göre, bunun yerine bu haftanın odak noktası haziran ayında duyurulan devlet tahvili alımlarındaki azalma olacak.

Raporda, "Enflasyonun soğuması ve ekonomik verilerin düşük performans göstermesi nedeniyle faiz artırımı şu anda erken olabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Moody's, ekonomik göstergelerin o zamana kadar iyileşme göstermesini beklediği için BoJ'un eylül ayında faiz artırımı yapacağını öngörüyor.

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