Moody's, Fransa'nın kredi notunu teyit etti

Moody's, Fransa'nın görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirirken, AA3 olan kredi notunu teyit etti. Fransa'nın borç ödeyebilirlik metriklerinin önümüzdeki yıllarda kademeli olarak zayıflamaya devam edeceğini belirten Moody's, Fransa'daki siyasi istikrarsızlığın, yüksek mali açık, artan borç yükü ve borçlanma maliyetlerindeki kalıcı artış gibi temel politika sorunlarını ele alma yeteneğini tehlikeye attığı uyarısında bulundu.



Moody's, Fransa'daki siyasi parçalanmanın, kabul edilen yapısal reformların temel hükümlerinin uzun süreli geri alınması riskini artırdığını da vurguladı.



Moody's ayrıca, 2023 emeklilik reformunun askıya alınmasının birkaç yılın ötesine uzaması durumunda, Fransız hükümetinin mali zorluklarının daha da kötüleşeceğini ifade etti.