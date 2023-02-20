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Moody's, İsviçre'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsviçre'nin kredi notunu teyit etti.

20.02.2023 - 09:00 |
Moody's, İsviçre'nin kredi notunu teyit etti

Moody's'den yapılan açıklamaya göre ülkenin kredi notu "Aaa" olarak teyit edildi. 

Moody's, İsviçre'nin çok güçlü kamu maliyesinin son derece etkili maliye politikası yapımı ile desteklenerek ekonomik şoklara karşı önemli bir tampon sağlamaya devam edeceğini belirtti. 

İsviçre'nin çok zengin ve rekabetçi ekonomisi ile güçlü kurumlarının ülkenin enerji krizinin etkisini hafifleten kuvvetli ekonomik dayanıklılığının temelini oluşturduğuna dikkat çekildi. 

İsviçre ekonomisinin 2023 yılında yaklaşık yüzde 0,8 büyüyeceği, 2024 yılında ise büyümenin yüzde 1,5'e yükseleceği tahmin edildi. 

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek. 

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