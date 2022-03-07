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Moody's, Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü.

07.03.2022 - 09:22 |
Moody's, Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu dün yaptığı açıklama ile Rusya'nın yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını ve kıdemli teminatsız borç notlarını B3'den Ca seviyesine indirdi. Görünümü "negatif" olarak belirledi. 

Moody's yaptığı açıklamada, bu not indirimi ile birlikte Rusya'nın kredi notları için 25 Şubat'ta başlattığı gözden geçirme sürecinin tamamlandığını da duyurdu.

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