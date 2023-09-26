Moody's'ten ABD'ye not uyarısı

Kongre'nin 1 Ekim'de başlayacak mali yıl için finansman sağlayamaması halinde ABD'de federal hükümet hizmetleri kesintiye uğrayacak ve yüz binlerce federal çalışan ücretsiz izne çıkarılacak.

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Moody's Analisti William Foster yaptığı değerlendirmede olası bir kapanmanın yüksek faiz oranları nedeniyle ABD hükümetinin borç ödeyebilirliği üzerindeki baskıların arttığı bir dönemde Washington'daki siyasi kutuplaşmanın mali politika yapımını nasıl zayıflattığının bir başka kanıtı olacağını söyledi.

Foster, "Bu baskıları dengelemek için etkili bir maliye politikası tepkisi yoksa o zaman bunun kredi profili üzerinde giderek daha olumsuz bir etki yaratma olasılığı olacaktır. Ve bu baskılar ele alınmazsa, bir noktada olumsuz bir görünüme, potansiyel olarak bir not indirimine yol açabilir" dedi.

Moody's'in ABD için kredi notu "durağan" bir görünümle "Aaa" seviyesinde. Fitch ağustos ayında ABD'nin kredi notunu bir kademe düşürerek S&P Global'in 2011'de verdiği not olan AA+'ya indirmişti.

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Moody's yaptığı açıklamada, "ABD'de mali politika oluşturma "Aaa" dereceli birçok emsaline göre daha az sağlamdır ve yeni bir kapanma bu zayıflığın daha fazla kanıtı olacaktır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey ekonomi danışmanı Lael Brainard, Moody's'in yorumunun kongre manevralarının neden olduğu riskleri vurguladığını söyledi.