Morgan Stanley, ABD hisselerinde düşüş bekliyor

ABD ekonomisinin resesyona girmesi halinde hisse senedi piyasasında kayıpların global finansal krizden bu yana görülen en büyük yıllık düşüşe ulaşabileceğini belirten Morgan Stanley Stratejisti Mike Wilson, yatırımcıların halihazırda ekonomik büyüme görünümü konusunda genel olarak kötümser olduklarını, şirket kar tahminlerinin hala çok yüksek olduğunu ve hisse senedi risk priminin 2008 yılından bu yana görülen en düşük seviyede bulunduğunu vurguladı.

Wilson, S&P 500 endeksinin ılımlı resesyon yaşaması halinde 3500-3600 puan seviyesine kadar gerileyebileceğini ifade etti. Resesyonun büyüklüğünün daha fazla olması halinde S&P 500 endeksinin 3000 puan seviyesine kadar düşebileceğini de belirtti.