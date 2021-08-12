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Morgan Stanley faiz beklentisini erkene çekti

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz artırımı için beklentisini erkene çekti.

12.08.2021 - 07:26 |
Morgan Stanley faiz beklentisini erkene çekti

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Fed'in ilk faiz artırımı için beklenti 2023 yılı 3. çeyreğinden 2. çeyreğine alındı. Değerlendirmede Fed'in 2023 yılında 2 kez 25 baz puan faiz artırması öngörüsünde bulunuldu.

Raporda, ABD'de işsizlik oranında gerilemenin artan istihdam arzı dikkate alındığında enflasyonda kayda değer bir yükselişe neden olmayabileceği vurgusu da yapıldı.

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