Morgan Stanley faiz beklentisini erkene çekti

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Fed'in ilk faiz artırımı için beklenti 2023 yılı 3. çeyreğinden 2. çeyreğine alındı. Değerlendirmede Fed'in 2023 yılında 2 kez 25 baz puan faiz artırması öngörüsünde bulunuldu.

Raporda, ABD'de işsizlik oranında gerilemenin artan istihdam arzı dikkate alındığında enflasyonda kayda değer bir yükselişe neden olmayabileceği vurgusu da yapıldı.