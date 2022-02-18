Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaMorgan Stanley, Fed'den 6 faiz artırımı bekliyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Morgan Stanley, Fed'den 6 faiz artırımı bekliyor

Morgan Stanley, Fed'den 6 faiz artırımı bekliyor

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklediği faiz artırımı sayısını yükseltti.

18.02.2022 - 07:37 |
Morgan Stanley, Fed'den 6 faiz artırımı bekliyor

Banka yayınladığı raporda Fed'in bu yıl faizleri 6 kez artırarak 150 baz puan yükselteceğini öngördü. Banka daha önce Fed'in bu yıl 5 kez faiz artırımı yapacağını ve faizi toplamda 125 baz puan artıracağını tahmin etmişti.

Morgan Stanley'in ABD Baş Ekonomisti Ellen Sentner, "Enflasyon görünümümüzdeki son değişiklikler sonrasında artık Fed'den bu yıl 6 kez 25'er baz puanlık faiz artırımı bekliyoruz" dedi.

İlk faiz artırımını martta bekleyen Morgan Stanley, mayıs, haziran, temmuz, eylül ve aralık toplantılarında da faiz artırılmasını öngörüyor.

    Putin’de Obama travması! ‘Küçümsemenin’ ötesinde ‘hakaret…’
    Bulmacanın son parçası! Duman ve alev bulutları görüyorlar
    Hem suçlu hem yüzsüz! Yunanistan niye savaşacak? | Tunca Bengin yazdı
    Kilo verdiren güzellik uykusu! İşte en ideal saat
    Tarihçiler ‘silinen isimleri’ tartışıyor! Halide Edip krizi
    Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! Böyle duyurdu
    WhatsApp ve e-posta mesajları bile yeterli! Tazminat davası açılıyor
    Yok artık Gedson! Başakşehir maçına damga vurdu
    Şarlo'nun içiyle dışı farklıymış! ‘O dönem bile bu cinsel istismar suçuydu’
    Hakkı Bulut: Şimdiki aşklar bir yıllık
    Mart ayında başlıyor! 450-1150 TL arasında değişecek
    Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı! Kar yağışı bekleniyor
    G.Saray transfer etmek istedi! Dev rakip
    Duvarlar çatlıyor! Her şey kar yağdıktan sonra başladı
    -15 derecede zorla dinletti! Kim'in 'gizli' hazırlığı
    Putin’de Obama travması! ‘Küçümsemenin’ ötesinde ‘hakaret…’
    Putin’de Obama travması! ‘Küçümsemenin’ ötesinde ‘hakaret…’
    Bulmacanın son parçası! Duman ve alev bulutları görüyorlar
    Bulmacanın son parçası! Duman ve alev bulutları görüyorlar
    Hem suçlu hem yüzsüz! Yunanistan niye savaşacak? | Tunca Bengin yazdı
    Hem suçlu hem yüzsüz! Yunanistan niye savaşacak? | Tunca Bengin yazdı
    Kilo verdiren güzellik uykusu! İşte en ideal saat
    Kilo verdiren güzellik uykusu! İşte en ideal saat
    Tarihçiler ‘silinen isimleri’ tartışıyor! Halide Edip krizi
    Tarihçiler ‘silinen isimleri’ tartışıyor! Halide Edip krizi
    Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! Böyle duyurdu
    Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! Böyle duyurdu
    WhatsApp ve e-posta mesajları bile yeterli! Tazminat davası açılıyor
    WhatsApp ve e-posta mesajları bile yeterli! Tazminat davası açılıyor
    Yok artık Gedson! Başakşehir maçına damga vurdu
    Yok artık Gedson! Başakşehir maçına damga vurdu
    Şarlo'nun içiyle dışı farklıymış! ‘O dönem bile bu cinsel istismar suçuydu’
    Şarlo'nun içiyle dışı farklıymış! ‘O dönem bile bu cinsel istismar suçuydu’
    Hakkı Bulut: Şimdiki aşklar bir yıllık
    Hakkı Bulut: Şimdiki aşklar bir yıllık
    Mart ayında başlıyor! 450-1150 TL arasında değişecek
    Mart ayında başlıyor! 450-1150 TL arasında değişecek
    Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı! Kar yağışı bekleniyor
    Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı! Kar yağışı bekleniyor
    G.Saray transfer etmek istedi! Dev rakip
    G.Saray transfer etmek istedi! Dev rakip
    Duvarlar çatlıyor! Her şey kar yağdıktan sonra başladı
    Duvarlar çatlıyor! Her şey kar yağdıktan sonra başladı
    -15 derecede zorla dinletti! Kim'in 'gizli' hazırlığı
    -15 derecede zorla dinletti! Kim'in 'gizli' hazırlığı