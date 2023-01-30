Morgan Stanley'den hisse senedi uyarısı

Morgan Stanley Stratejisti Mike Wilson, Fed kararı öncesinde hisse senedi piyasasında yaşanmakta olan ralliye katılmanın hayal kırıklığı yaratabileceği uyarısında bulundu.

"Fed'e dolaylı olarak karşı duruş sergilemek olan hisse senedi piyasasındaki ralliye katılan yatırımcılar hayal kırıklığına uğrayabilir" uyarısında bulunan Wilson, "Hisse fiyatlarındaki hareketler pek çok yatırımcıyı bir şeyleri kaçırmakta oldukları ve rallide daha aktif şekilde yer almaları konusunda ikna etmeye başladı. Biz son dönemdeki fiyat hareketlerinin daha çok ocak ayının mevsimsel etkisi ve aralık sonundaki kısa pozisyon kapatmaların bir yansıması olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Cari duruma bakıldığında karların beklenenden kötü geldiğine işaret eden Wilson, "İkinci olarak yatırımcılar 'Fed ile savaşma' temel kuralını unutmuş görünüyor. Bu hafta bu temel kuralın hatırlatıcısı olabilir" dedi.