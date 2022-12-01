Morgan Stanley'den küresel büyüme tahmini

Euro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini ancak 2023 yılında yüzde 0,2 daralacağını öngören Morgan Stanley, İngiltere'de GSYH'nın bu yıl yüzde 4,4 büyüdükten sonra 2023 yılında yüzde 1,5 daralmasını bekliyor.

Küresel ekonomide büyümenin 2023 yılında, 2022 yılındaki yüzde 3'ten yüzde 2,2'ye gerileyeceğini öngören Morgan Stanley, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,9 ve gelecek yıl yüzde 0,5 büyüyeceğini tahmin etti.

Gelişmekte olan piyasalar için 2022 ve 2023 yılı büyüme tahminlerini yüzde 3,3 ve yüzde 3,7 olarak ortaya koyan Morgan Stanley, Çin ekonomisini bu yıl yüzde 3,2 ve 2023 yılında yüzde 5 büyüyeceğini öngördü.