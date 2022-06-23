Mortgage bölümünde çalışan sayısını azaltacak
JP Morgan konut piyasasında yavaşlama karşısında mortgage bölümünde çalışan sayısını azaltacak.
23.06.2022 - 09:33 |
JP Morgan Chase artan mortgage faizleri ve yüksek enflasyonun konut piyasasında yavaşlamaya yol açması nedeniyle konut kredileri bölümünde çalışan sayısını azaltmaya hazırlanıyor.
Bloomberg News'un haberine göre JP Morgan mortgage bölümünde 1000'den fazla çalışanını işten çıkaracak.
Haziran ayı başında JP Morgan CEO'su Jamie Dimon yüksek faizlerin etkisine işaret ederek ABD ekonomisine doğru bir kasırganın yaklaştığını belirtmişti.