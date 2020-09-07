CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Motorinde 21 kuruş indirim
07.09.2020 - 17:37 | | AA

Motorinde 21 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş indirime gidilecek.

Motorinde 21 kuruş indirim
ABONE OL

 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,95 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Batuhan Çakal cinayetiyle ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Batuhan Çakal cinayetiyle ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

Terör örgütleri YPG ve PKK arasında çatlak artıyor

Terör örgütleri YPG ve PKK arasında çatlak artıyor

Sıradaki Haber