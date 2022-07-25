MSCI Çin endeksi için beklentisini revize etti

MSCI Çin endeksinde yer alan şirketler için karlarda büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 0'a indiren Goldman Sachs, endeks için gelecek 12 aya yönelik beklentisini de düşürdü.

Daha önce yayınladığı raporda MSCI Çin için gelecek 12 aya yönelik beklentisini 84 olarak duyuran Goldman Sachs, bugünkü raporunda beklentisini 81'e indirdi.

MSCI Çin endeksi, Çin gayrimenkul sektörüne yönelik endişeler, uygulanan katı COVID mücadele kuralları, teknoloji sektörüne yönelik regülasyonlar ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle temmuzda yüzde 6'dan fazla düştü.