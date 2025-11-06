Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMSCI endekslerde değişikliğe gitti
HaberlerUzmanparaMSCI endekslerde değişikliğe gitti

MSCI endekslerde değişikliğe gitti

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 3 yeni hissenin eklendiğini, 9 hissenin çıkarıldığını bildirdi.

06.11.2025 - 11:02 | | AA
MSCI endekslerde değişikliğe gitti

MSCI, küresel endekslerde 24 Kasım seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine Eczacıbaşı İlaç Sanayi, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Tera Yatırım Teknoloji Holding eklendi.

Haberin Devamı

Söz konusu endeksten Akçansa Çimento Sanayi, Europower Enerji, Girişim Elektrik Sanayi, Kardemir Karabük Demir A, Kocaer Çelik Sanayi, Lydia Yeşil Enerji, Oba Makarnacılık Sanayi, Verusa Holding ve Vişne Madencilik çıkarıldı.

MSCI Global Standard Endeksinde ise Türkiye'den eklenen veya çıkarılan hisse olmadı. Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını ifade etti.

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

22 yılın en yüksek seviyesi! ABD'de işten çıkarma rakamları açıklandı

22 yılın en yüksek seviyesi! ABD'de işten çıkarma rakamları açıklandı