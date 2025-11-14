Milliyet.com.tr/ Emlak vergisini belirleyecek olan rayiç değerlerde bu yıl yaşanan artışlar uzun bir süredir kamuoyunun gündemindeydi. 4 yılda bir toplanan takdir komisyonuyla sokak ve caddelerin rayiç değerleri yeniden belirlendi. Rayiç değerlerde yaşanan artışlarla birlikte emlak vergilerinde 10-15 kat artışlar olacağı konuşuluyordu.

Haberin Devamı

ERODĞAN DUYURDU, DÜZENLEME GELİYOR!

Emlak vergilerine düzenleme yapılacağına dair en net açıklama geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, son dönemde emlak vergilerindeki artışlarla ilgili toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkilere değindi. Erdoğan, emlak vergilerindeki artışların vatandaşın omuzuna haksız bir yük bindirdiğini belirterek, bu artışların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

YÜZDE 18 BİN 700’E VARAN ARTIŞ

Erdoğan, konuyla ilgili olarak özellikle CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yapılan fahiş artışlara dikkat çekti. Erdoğan, bazı bölgelerde yüzde 2.500, yüzde 5.000 ve hatta yüzde 18.700’lere varan artışların, vatandaşın üzerine haksız bir yük bindirdiğini ifade etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyu önceki merkez yürütme kurulu toplantısında enine boyuna değerlendirdiklerini belirterek konuyla ilgili çalışmanın Meclis'e sunulacağı bilgisini paylaştı.

RAYİÇ DEĞERLER NASIL BELİRLENİYOR?

Peki emlak vergilerini direkt etkileyen arsa rayiç değerlerinde bu yıl ne kadarlık artışlar oldu? Yeni düzenleme ne olacak? Emlak vergilerinde bir üst sınırlama mı getirilecek? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Emlak vergileri milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Emlak vergisi kanunu kapsamında 4 yılda bir takdir komisyonları tarafından belirlenen bir süreç var. Bu komisyonda belediye temsilcileri, vergi dairesi temsilcileri, tapu müdürlüğü, ticaret odası temsilcileri ve mahalle ile köy muhtarları yer alıyor. Takdir komisyonunun belirlediği rayiç değerler üst kurul tarafından onaylanıyor ve buna göre ilan ediliyor.

2025 yılı, önümüzdeki 4 yılın yani 2026-2029 döneminde uygulanacak rayiç bedellerin belirlendiği bir yıl oldu. Bu uygulama Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen bir süreç. Tüm illerde uygulamalar yapıldı.

‘ARA DÖNEMLERDE YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE ARTIYOR’

4 yıl dışındaki ara dönemlerde emlak vergisindeki artırımlar yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor. Aslında biz 4 yılda bir değerlendirmelerin yapıldığını görüyoruz.

Haberin Devamı

‘RAYİÇ DEĞERLERDE FAHİŞ UYGULAMALARA ŞAHİT OLDUK’

Örneğin 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 oldu. Bunun yarısı oranında uygulanacak olduğunu varsaysaydık emlak vergilerindeki artış yüzde 12.74 seviyelerinde olacaktı. Bu yılın 4 yıllık döneme denk gelmesi ve takdir komisyonlarında rayiç değerlerin yeniden belirlenmesi nedeniyle bazı yerlerin rayiç değerlerinde fahiş uygulamalara şahit olduk.

‘5 BİN 191 TL’DEN 80 BİN LİRAYA ÇIKARILDI’

Bu kapsamda çok sayıda mahallede çok yüksek oranda artışlar söz konusu oldu. Örnek vermek gerekirse Maltepe’de Zümrütevler, Çilek Sokak’ta 5 bin 191 TL olan değer, 80 bin TL’ye çıkarıldı. 15 katlık bir artış oldu. Benzer şekilde Karayemiş Sokak, 4 bin 800 TL’lerden 80 bin TL’lere çıkarıldı, artışlar 16.5 kat oldu.

‘İSTANBUL’DA 18 KATA VARAN ARTIŞLAR SÖZ KONUSU’

Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi Ebubekir Caddesi’nde rayiçler 3 bin 384 TL’den 61 bin 600 TL’ye çıktı. 40 bin TL’den 200 bin TL’ye çıkan, 25 bin TL’den 175 bin TL’ye çıkan yerler var. Şişli’de 87 bin TL’den 400 bin TL’ye çıkan, Sarıyer’de 21 bin TL’den 175 bin TL’ye çıkan yerler var. İstanbul’da baktığımızda 18 kata yakın artışların yapıldığı ilçe örnekleri söz konusu.

Haberin Devamı

EMLAK VERGİLERİNE ÜST SINIR MI GELİYOR?

Artışlara bir üst sınırlama belirlenmesi mümkün. Daha önceki dönemlerde de Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir sınırlama getirilmiş ve ‘yüzde 50’den fazla olamaz’ şeklinde bir düzenleme getirilmişti.

Yapılan açıklamalar kapsamında görüyoruz ki bu noktada bir çalışma başlatıldığı anlaşılıyor. Bu çalışma için emlak vergileri ‘1 kat artırılamaz’ şeklinde bir düzenleme olabileceğine ilişkin genel bir kanaatim var. Bu durum belediyelerin emlak vergilerinden elde ettiği gelirleri etkileyecek bir düzenleme. Gelirlerin bu noktada artmaması bazı belediyelerin zorlanmasına neden olabilir. Belki de birçoğu bütçesini bu artışlara bağlamıştı. Bu durum belediyeler tarafındaki süreci zorlayacak gibi duruyor.

Haberin Devamı

‘EMLAK VERGİSİ BİRÇOK KALEMİ ETKİLİYOR’

Emlak vergilerindeki artış sadece kişilerin servete dayalı mevcut gayrimenkulleri üzerinden verdikleri bir vergi değil. Emlak vergisi bugün yapılan TOKİ başvurusundaki kriteri bile etkilediği gibi veraset ve intikal vergilerini, değerli konut vergilerini, tapu harçları gibi birçok kalemi etkiliyor. Emlak vergileri oldukça önemli bir kriter. Tabi ki doğru belirlenmesi oldukça önemli.

EMLAK VERGİLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME NE ZAMAN HAYATA GEÇER?

Ben düzenlemenin Meclis’e sunulacak çalışma ile en geç aralık ayında yürürlüğe girebileceğini düşünüyorum. Tahminime göre emlak vergileri ‘1 kattan fazla artamaz’ şeklinde bir üst sınır getirilebilir.

ÜST SINIR GETİRİLMEZSE EMLAK VERGİLERİNDE NE KADARLIK ARTIŞLAR OLACAK?

Rayiç değer dediğimiz artışlar sadece emlak vergisi tespitinde kullanılan değer değil. Bu değerin üzerine aynı zamanda inşaat değeri gibi amortisman, yıpranma payları da ekleniyor. Arsa rayiç değerinin 10 kat arttığı bir yerde emlak vergisinin de 7-8 kat artacağını tahmini olarak söyleyebiliriz. Her yerde farklı artışlar olacaktır.”