Musk, Tesla hisselerinde satışa devam ediyor

Musk yaptığı bildirime göre 934 bin 91 Tesla hissesini toplam 906,5 milyon dolar bedel ile sattı. Halihazırda 12 milyon Tesla hissesi satan Musk'ın, Twitter üzerinden yaptığı elindeki Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satacağı açıklamasını yerine getirmek için toplam 17 milyon hisse satması gerekiyor.

Bu arada Musk, 2,13 milyon Tesla hissesi için opsiyon kullandı.

Tesla hisseleri kasım ayındaki tepe noktasından bu yana yüzde 21 değer kaybetti.