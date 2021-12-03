Musk, Tesla'dan hisse satışına devam etti

Musk'ın verdiği bilgilere göre, 2,1 milyon hisse alımı opsiyonunun gerçekleştirilmesi ile ilişkili vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için 1,01 milyar dolar tutarında, 934 bin 91 hisse satışı gerçekleştirildiği belirtildi.

Musk, 8 Kasım'dan bu yana 10,7 milyon hisse alımı için opsiyonları kullandı ve 10,1 milyon hisseyi 10,9 milyar dolara sattı.

Musk'ın elinde hala 10 milyon hisseyi, hisse başına 6,24 dolar fiyat ile alma opsiyonları bulunuyor. Opsiyonlar Ağustos 2022'de sona erecek.