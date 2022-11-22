Musk'ın serveti 100 milyar dolardan fazla eridi

Dünyanın en zengin insanı sıfatını taşıyan Elon Musk şimdi de dünyanın serveti en çok gerileyen zengini olarak öne çıkıyor.

Tesla'nın patronu Elon Musk, Tesla hisselerinin iki yılın en düşük seviyesine inmesinin ardından servetinde ciddi bir kayıp yaşadı. Musk'ın servetinde 2022 yılında yaşanan gerileme ilk kez 100 milyar doları aştı.

Sadece pazartesi günü Musk'ın serveti 8,6 milyar dolar geriledi. Musk'ın serveti son gelişmelerin ardından 169,8 milyar dolara geriledi. Bununla birlikte Musk Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde ilk sıradaki yerini korudu.

Musk'ın serveti yaklaşık bir yıl önce 340 milyar dolarla zirveye ulaşmıştı.