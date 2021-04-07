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Nabiullina tavan fiyat uygulamasını eleştirdi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, hükümetin ülkedeki tavan fiyat uygulamasını eleştirerek, “Ekonomideki fiyat göstergeleri bozuluyor ve üretimin gelişmesi caydırılıyor." dedi.

07.04.2021 - 15:17 | | AA
Nabiullina tavan fiyat uygulamasını eleştirdi

Nabiullina, başkent Moskova’da düzenlenen Borsa Forumu’nda yaptığı konuşmada, Rusya’da bir süre önce uygulanmaya başlanan tavan fiyat politikasını eleştirdi.

Söz konusu politikanın ekonomiye zarar verdiğini savunan Nabiullina, “Bana göre, tavan fiyat uygulamasının bir an önce terk edilmesi gerekiyor. Ekonomideki fiyat göstergeleri bozuluyor ve üretimin gelişmesi caydırılıyor." şeklinde konuştu.

Rus hükümeti Aralık 2020’de aldığı kararla 1 kilogram şekerin satış fiyatını 46 ruble, 1 litre ayçiçek yağının satış fiyatını ise 95 ila 110 ruble arasında sınırlandırmıştı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından martta yapılan açıklamada, tavan fiyat uygulamasının enflasyona olumlu yansıdığı belirtilmişti.

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