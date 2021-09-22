Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNabiullina'dan enflasyon değerlendirmesi
HaberlerUzmanpara Haberleri Nabiullina'dan enflasyon değerlendirmesi

Nabiullina'dan enflasyon değerlendirmesi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, "Faiz artırımları enflasyonu 2022'nin ikinci yarısında yüzde 4 civarına döndürecek." dedi.

22.09.2021 - 15:30 |
Nabiullina'dan enflasyon değerlendirmesi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın cari para politikasının, yaptığı faiz artırımlarının, enflasyonu 2022 yılının ikinci yarısında yüzde 4 hedefine geri getireceğini söyledi.

Nabiullina, tüketici fiyatlarında artışın kontrolden çıkmasına izin vermemenin önemli olduğunu da vurguladı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı, "Devam eden para politikamız, enflasyonun gelecek yılın ikinci yarısında yüzde 4-4,5 seviyesine dönmesini sağlayacak. Enflasyon halihazırda bazı kalkınmakta olan ülkelerde çift hanelere çıktı ve yavaşlamıyor, çünkü faiz oranlarının enflasyon bekleyişlerinde büyümenin gerisinde kalmasına izin verildi. Bizim enflasyonu ve enflasyon bekleyişlerini mümkün olan en kısa zamanda düşürmemiz gerekir." diye konuştu.

    Lille - Reims karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?

    Lille - Reims karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?

    Bakan Soylu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

    Bakan Soylu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Arkadaşıyla kuaförden çıkan çıraktan haber alınamıyor

    Arkadaşıyla kuaförden çıkan çıraktan haber alınamıyor

    Son dakika... İzmir'de orman yangını

    Son dakika... İzmir'de orman yangını

    Kamala Harris'ten kemetli müdahale açıklaması

    Kamala Harris'ten kemetli müdahale açıklaması

    Altının kilogramı 493 bin 500 liraya yükseldi

    Altının kilogramı 493 bin 500 liraya yükseldi

    İSO Başkanı Bahçıvan: Mesleki eğitimi ilave katkılarla desteklemeliyiz

    İSO Başkanı Bahçıvan: Mesleki eğitimi ilave katkılarla desteklemeliyiz

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    22 Eylül korona tablosunda son durum açıklandı mı? Bugünkü vaka ve ölü sayısı paylaşılıyor...

    22 Eylül korona tablosunda son durum açıklandı mı? Bugünkü vaka ve ölü sayısı paylaşılıyor...

    Sıradaki Haber
    Hesaba yatıyor, zam geldi 8 bin 904 lira

    Hesaba yatıyor, zam geldi 8 bin 904 lira

    Sıradaki Haber
    Almanya Sağlık Bakanı normal hayat için tarih verdi

    Almanya Sağlık Bakanı normal hayat için tarih verdi

    Sıradaki Haber
    Arkadaşıyla kuaförden çıkan çıraktan haber alınamıyor

    Arkadaşıyla kuaförden çıkan çıraktan haber alınamıyor

    Sıradaki Haber