Nabiullina'dan enflasyon değerlendirmesi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın cari para politikasının, yaptığı faiz artırımlarının, enflasyonu 2022 yılının ikinci yarısında yüzde 4 hedefine geri getireceğini söyledi.

Nabiullina, tüketici fiyatlarında artışın kontrolden çıkmasına izin vermemenin önemli olduğunu da vurguladı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı, "Devam eden para politikamız, enflasyonun gelecek yılın ikinci yarısında yüzde 4-4,5 seviyesine dönmesini sağlayacak. Enflasyon halihazırda bazı kalkınmakta olan ülkelerde çift hanelere çıktı ve yavaşlamıyor, çünkü faiz oranlarının enflasyon bekleyişlerinde büyümenin gerisinde kalmasına izin verildi. Bizim enflasyonu ve enflasyon bekleyişlerini mümkün olan en kısa zamanda düşürmemiz gerekir." diye konuştu.