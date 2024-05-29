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Uzmanpara Nasdaq ilk kez 17 binin üzerinde kapandı
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Nasdaq ilk kez 17 binin üzerinde kapandı

Nvidia hisselerine olan güçlü talep, Wall Street'in teknoloji ağırlıklı endeksi Nasdaq'ı tarihi bir zirveye yükseltti.

29.05.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
Nasdaq ilk kez 17 binin üzerinde kapandı

Nasdaq %0,59 artışla 17.019,88'e yükselerek 17.000 seviyesini ilk kez aştı. Yaşanan bu yükselişte en büyük rolü yüzde 7 yükselerek 1139,01 dolara çıkan Nvidia hisseleri oynadı. Seans sonrası işlemlerde de Nvidia hisseleri 1149,99 dolara kadar yükseldi.

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S&P 500 günü sadece %0,02 artışla 5.306,04 seviyesinden tamamlarken, Dow Jones Sanayi Endeksi %0,55 ya da 216,73 puan düşerek 38.852,86 seviyesine geriledi.

Nvidia'nın rallisi piyasanın genelindeki sıkıntıları gizlerken, Dow, Merck'teki düşüşle ağırlaştı. S&P 500'deki 350'den fazla hisse senedi seans içinde düşüş gösterdi. Endeksin sağlık hizmetleri, sanayi ve finans sektörlerinin tümü %1'den fazla ekside kapandı.

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