Nasdaq ve S&P 500'de rekor kapanış

S&P 500 ve Nasdaq Bileşik üst üste ikinci seansta rekor kapanışlar gerçekleştirdi.

14.08.2025 - 09:37 |
S&P 500 ve Nasdaq Bileşik, Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşüreceğine dair artan yatırımcı güveniyle üst üste ikinci seansta rekor kapanışlar gerçekleştirdi.

Nasdaq Bileşik günü yüzde 0,14 artışla 21713,14 puandan tamamlarken, S&P 500 yüzde 0,32 artışla 6466,58 puana çıktı.

Russell 2000, değişken faizli borca maruz kalmasından faydalanarak %2 sıçradı. Dow 463,66 puan (%1,04) yükselirken, 10 yıllık Hazine getirisi %4,239'a geriledi.

