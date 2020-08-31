Nestle, Aimmune Therapeutics'i satın alıyor

Nestle'den yapılan açıklamaya göre, şirket satın alma işleminde tamamı nakit olmak üzere, Aimmune Therapeutics ortaklarına hisse başına 34.50 dolar ödeyecek. Açıklamada, satın alma işlemlerinin, yasal prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından yılın dördüncü mali çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Yaptığı açıklamada, "Bu işlem, Nestle beslenme bilimi liderliğini gıda alerjisi tedavisindeki en yenilikçi şirketlerden biriyle bir araya getiriyor" diyen Nestle Sağlık Bilimleri CEO'su Greg Behar, "Birlikte, gıda alerjisinin önlenmesi ve tedavisinde bir dünya lideri yaratabileceğiz ve gıda alerjileriyle yaşayan dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarını değiştirebilecek çok çeşitli çözümler sunabileceğiz" diye ekledi.