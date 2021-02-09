New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 3.905,49 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 azalarak 13.968,34 puandan işlem görmeye başladı.

Dünü tüm zamanların en yüksek seviyelerinde tamamlayan endeksler, bugün açılışta aşağı yönlü bir seyir izledi. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler piyasaların gündemindeki yerini korurken, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar üyeler dün paketin bazı detaylarını açıkladı.

Söz konusu pakette, 400 dolarlık haftalık işsizlik sigortası ödemelerinin 29 Ağustos'a kadar uzatılması ve yıllık geliri 75 bin dolardan az olanlara 1.400 dolarlık doğrudan nakit yardımı yapılması öngörüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın söz konusu pakete ilişkin bugün iş insanları ile görüşmesi bekleniyor.

Analistler, ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yanı sıra Twitter ve Cisco gibi firmaların bugün açıklanması beklenen dördüncü çeyrek bilançolarının takip edileceğini belirtti.