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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, tekrar yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yarattığı tedirginlikle güne düşüşle başladı.

30.03.2021 - 16:57 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 azalışla 33.126,96 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 3.959,59 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 azalarak 13.004,12 puandan işlem görmeye başladı.

Dün günü karışık seyirle tamamlayan endeksler, tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin etkisiyle teknoloji hisselerinin öncülüğünde bugün açılışta negatif bir seyir izledi.

Hızlı ekonomik toparlanma ve yüksek enflasyon beklentileriyle artış gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen hafta yüzde 1,75'i test eden ve yüzde 1,62 seviyelerinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, ivme kazanan yükselişiyle yüzde 1,77'e kadar çıktı.

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