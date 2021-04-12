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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalışla 33.747,92 puandan işlem gördü.

12.04.2021 - 17:16 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 4.120,79 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 azalarak 13.854,08 puandan işlem görmeye başladı.

Ekonomik normalleşmeye ilişkin iyimserliğin etkisiyle geçen haftayı yükselişle tamamlayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün katıldığı bir televizyon programında, Amerikan ekonomisinin çok daha hızlı büyümeye başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını beklediklerini belirterek, ekonominin "dönüm noktasında" olduğunu ifade etti. Ekonominin çok daha hızlı büyümeye başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını beklediklerini kaydeden Powell, ekonomi için asıl riskin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yeniden yayılması olduğunu aktardı.

Enflasyona ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Powell, faiz oranlarını artırmadan önce enflasyonun ortaya çıkmasını beklemeyi göze alabileceklerini aktardı.

Analistler, piyasalarda bu hafta yoğun veri gündeminin takip edileceğini, enflasyon, perakende satış ve sanayi üretimi gibi verilerin açıklanacağını bildirdi.

Ayrıca, Goldman Sachs, JPMorgan ve Wells Fargo gibi ABD'nin büyük bankalarının da bu hafta çeyreklik bilançolarını açıklaması beklendiği kaydedildi.

 

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