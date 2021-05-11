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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, artan enflasyon endişelerinin etkisiyle güne düşüşle başladı.

11.05.2021 - 16:55 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,87 azalışla 34.441,57 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,22 düşüşle 4.137,13 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 2.19 değer kaybıyla 13.107,87 puan oldu.

Yeni haftanın ilk işlem gününü teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta da artan enflasyon endişelerinin etkisiyle benzer bir seyir izledi.

ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 2'nin, Amazon, Facebook ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde düşüş gösterirken, Tesla'nın hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Analistler, yatırımcıların yarın açıklanacak enflasyon verisini beklediğini ve nisan ayı enflasyonun Eylül 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmasının tahmin edildiğini kaydetti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 artması bekleniyor.

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