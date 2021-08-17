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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, perakende satışların temmuzda beklenenden fazla azalmasının etkisiyle güne düşüşle başladı.

17.08.2021 - 17:13 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,81 azalışla 35.336,65 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 azalarak 4.448,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kayıpla 14.657,6 puana düştü.

Dün günü karışık seyirle tamamlayan endeksler, temmuz ayına ait perakende satış verilerinin açıklanmasının ardından açılışta negatif bir seyir izledi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, perakende satışlar temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında (Kovid-19) delta varyantına ilişkin endişelerin artmasının tüketici talebi üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ABD'de sanayi üretimi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında olacağını, geçen hafta açıklanan istihdam ve enflasyon verilerinin ardından ilk kez konuşacak Powell'ın açıklamalarından para politikasının seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

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