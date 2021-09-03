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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ağustosta beklentilerin oldukça altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

03.09.2021 - 17:23 | | AA
New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 kayıpla 35.364,48 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalarak 4.529,8 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalışla 15.318,4 puan oldu.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklenenden fazla azalması sonrası dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, zayıf gelen istihdam verisi sonrası bugün açılışta negatif bir seyir izledi.

ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 235 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşirken, işsizlik oranı beklentiler dahilinde yüzde 5,2'ye düştü.

Analistler, istihdam artışının ağustosta keskin bir şekilde yavaşladığını, Kovid-19 salgınında Delta varyantına ilişkin endişelerin arttığını belirtti.

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