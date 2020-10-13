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13.10.2020 - 17:19 | | AA

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası karışık seyirle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,33 azalışla 28.742,73 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.529,69 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kazançla 11.906,05 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına ilişkin gelişmeler, salgının etkilerine yönelik ekonomik destek paketi beklentileri ve bazı bankaların bugün açıkladığı üçüncü çeyrek bilançoları etkili oldu.

ABD merkezli ilaç üreticisi Johnson and Johnson, bir katılımcının hastalanması nedeniyle Kovid-19 aşı denemesine ara verdiğini duyurdu. Şirketin 3'üncü aşama klinik deneye ara verildiğini açıklamasının ardından hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Kovid-19 salgınının etkilerine yönelik ekonomik destek paketi de piyasaların odağındaki yerini korurken, ABD'li bankalar üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 9,4 milyar dolar olurken, Citigroup'un üçüncü çeyrekteki net karı, aynı dönemde yüzde 34 azalarak 3,2 milyar dolara geriledi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,4 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

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