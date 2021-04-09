New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artarak 4.098,35 puandan, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,40 azalarak 13.773,58 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta karışık bir seyir izledi.

Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında katıldığı bir panelde, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini dile getirmişti.

Enflasyonun yükselmesi halinde müdahale etmek için gerekli araçlara sahip olduklarını, ancak bu olasılığa ihtimal vermediklerini ifade eden Powell, toparlanma tamamlanana kadar ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye sağlanacağının altını çizmişti.

Enflasyon endişeleri ile yükseliş eğilimi gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün Powell'ın açıklamalarıyla yüzde 1,62 seviyesine kadar gerilerken, bugün yüze 1,67 civarında seyretti.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.