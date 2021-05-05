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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artışla 34.198,80 puandan işlem gördü.

05.05.2021 - 16:48 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 düşüşle 4.183,41 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 azalarak 13.633,50 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarıyla dün günü karışık seyirle tamamlayan endeksler, bugün açılışta da benzer bir seyir izledi.

Katıldığı etkinlikteki konuşmasında, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini belirten Yellen, piyasalarda sert dalgalanmalara neden olmuştu.

Söz konusu etkinlikten birkaç saat sonra değerlendirmesine açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla başa çıkabilecek araçları olduğunu vurgulamıştı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdam artışı 7 ayın zirvesine çıktı. Ülkede özel sektör istihdamı, nisan ayında 742 bin kişi arttı.

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