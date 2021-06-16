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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

16.06.2021 - 17:13 | | AA
New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 56,60 puan ve yüzde 0,17 değer kaybıyla 34.242,73 puana inerken, S&P 500 endeksi 1,18 puan ve yüzde 0,03 artışla 4.247,77 puanda ve Nasdaq endeksi önceki 6,86 puan ve yüzde 0,05 kazançla 14.085,63 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirtti.

Fed'in yüzde 0-0,25 aralığında bulunan politika faizinde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Powell'ın iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyondaki yükseliş eğilimini nasıl yorumlayacağı ve özellikle varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği ipuçlarının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

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