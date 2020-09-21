New York borsası nasıl açıldı?

S&P 500 endeksi yüzde 1,61 düşüşle 3.265,89 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 azalışla 10.616,36 puandan işlem görmeye başladı. Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının ekonomide yarattığı belirsizlik etkili oldu.