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21.09.2020 - 16:47 | | AA

New York borsası nasıl açıldı?

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,58 azalışla 27.221,49 puandan işlem gördü.

New York borsası nasıl açıldı?
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S&P 500 endeksi yüzde 1,61 düşüşle 3.265,89 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 azalışla 10.616,36 puandan işlem görmeye başladı. Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının ekonomide yarattığı belirsizlik etkili oldu.

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