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28.09.2020 - 17:16 | | AA

New York borsası nasıl açıldı?

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,47 artışla 27.573,02 puandan işlem gördü.

New York borsası nasıl açıldı?
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S&P 500 endeksi yüzde 1,43 yükselişle 3.345,60 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,50 kazançla 11.076,79 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin yarattığı belirsizlik ve yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısına rağmen endekslerdeki pozitif seyirde, salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Kovid-19 teşvik paketine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını bildirmesinin ardından Pelosi de hafta sonu bir başka teşvik paketinin hayata geçirilmesinin "mümkün" olduğunu söyledi.

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