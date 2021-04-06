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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,20 azalışla 33.459,75 puandan işlem gördü.

06.04.2021 - 18:03 | | AA
New York borsası yatay seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 4.072,07 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 azalarak 13.689,18 puandan işlem görmeye başladı.

Beklentilerden güçlü gelen ekonomik verilerin yarattığı toparlanma iyimserliğinin etkisiyle dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Analistler, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın, IMF ile Dünya Bankası'nın gerçekleştirdiği Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenecek etkinlikte yapacakları konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

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