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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

24.03.2021 - 16:58 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artışla 32.527,76 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 3.925,20 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 artarak 13.283,03 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış ve başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasıyla dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

Tahvil faizlerinin seyri piyasaların odağındaki yerini korurken, düşüş eğilimini sürdüren ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,59 seviyelerine kadar geriledi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, şubatta bir önceki aya göre beklenmedik bir azalış kaydederek yüzde 1,1 düşüş ile 254 milyar dolara geriledi.

Analistler, piyasalarda bugün, imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumunun takip edileceğini bildirdi.

Yellen ve Powell, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunum yapmıştı. Jerome Powell, enflasyonda bu yıl artış beklediklerini ancak enflasyon üzerindeki etkinin büyük ya da kalıcı olmayacağını ifade etmişti. Janet Yellen ise vergi politikasına ilişkin değişiklikleri değerlendirmeyi umduklarını belirterek, vergi politikası değişikliğinin altyapı programlarının finanse edilmesine yardımcı olacağını kaydetmişti.

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