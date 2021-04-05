New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,71 artışla 33.387,95 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,73 yükselişle 4.049,08 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,86 artarak 13.595,95 puandan işlem görmeye başladı.

Cuma günü resmi tatil dolayısıyla kapalı olan New York borsasında endeksler, cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin martta beklentileri aşmasının yarattığı iyimserlikle pozitif bir seyir izledi.

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, martta 916 bin kişi artarak Ağustos 2020'den bu yana en yüksek artışı gösterirken, işsizlik oranı yüzde 6'ya gerilemişti.

Analistleri piyasalarda bugün hizmet sektörü PMI verileri ile ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirtti.