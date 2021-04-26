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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

26.04.2021 - 17:24 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artışla 34.104,19 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 yükselişle 4.185,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artarak 14.056,43 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, martta aylık yüzde 0,5 artış ile 256,3 milyar dolara çıkarak beklenenden az yükseliş gösterdi.

Analistler, piyasalarda bu hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Başta ABD'nin ilk çeyrek büyüme verisi olmak üzere bu hafta açıklanacak ekonomik veriler ile Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon ve Tesla gibi büyük teknoloji şirketlerinin ilk çeyrek bilançolarının da piyasaların odağında olacağı kaydedildi.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan, çocuk bakımı ve eğitim gibi harcamaları içerecek "Amerikan Aileler Planı"nın açıklanmasının beklendiği de bildirildi.

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