Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNew York borsası yükselişle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
ABONE OL

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artışla 33.935,89 puana yükseldi.

20.05.2021 - 16:51 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 artarak 4.129,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 kazançla 13.382,43 puana çıktı.

Artan enflasyonist endişeler ve kripto para piyasalarındaki hareketliliğin etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

Beklenenden fazla düşüş kaydeden işsizlik maaşı başvuruları, endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 15 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 34 bin kişi azalarak 444 bine geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden verinin 450 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün iş gücü piyasasındaki toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise mayısta beklentileri karşılayamadı. Endeks, mayısta geçen aya kıyasla 19 puan azalarak 31,5'e indi. Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin, bu dönemde 43 değerini alması öngörülüyordu.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Cezayir: Kuşatma altındaki Gazze'de vahşi ölümlere tanık olduk

Son dakika... Cezayir: Kuşatma altındaki Gazze'de vahşi ölümlere tanık olduk

Son dakika... Çavuşoğlu: Adaletsizlik karşısında susmak, suça ortak olmakla aynı şeydir!

Son dakika... Çavuşoğlu: Adaletsizlik karşısında susmak, suça ortak olmakla aynı şeydir!

Kovid-19 sonrasına hazırlanan İspanya'da hükümet 2050 hedeflerini açıkladı

Kovid-19 sonrasına hazırlanan İspanya'da hükümet 2050 hedeflerini açıkladı

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İptal edildi

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İptal edildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ortaokul ve ilkokul 2. dönem sınavları olacak mı, ne zaman? Sınavlar yüz yüze mi yapılacak, nasıl olacak?

Ortaokul ve ilkokul 2. dönem sınavları olacak mı, ne zaman? Sınavlar yüz yüze mi yapılacak, nasıl olacak?

Sıradaki Haber
Ucuz kredi fırsatı! 6 ay ödemesiz...

Ucuz kredi fırsatı! 6 ay ödemesiz...

Sıradaki Haber
Yaz sonu rahat eder miyiz? İşte cevabı

Yaz sonu rahat eder miyiz? İşte cevabı

Sıradaki Haber
Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sıradaki Haber