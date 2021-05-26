New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artarak 4.195,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 kazançla 13.696,55 puana çıktı.

Dün açıklanan ekonomik verilerin ardından günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

Endekslerdeki pozitif seyirde, enflasyon endişelerine rağmen ekonomik toparlanmaya ilişkin artan iyimserlik etkili oldu.

Ekonomideki iyimserlik, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının günlük ortalama 25 binin altına düşmesi ve ülke nüfusunun neredeyse yarısının en az bir doz aşı olmasıyla arttı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon endişelerini yatıştırmaya yardımcı olan açıklamaları da piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.