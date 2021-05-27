New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,55 artışla 34.511,18 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artarak 4.206,86 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 13.738 puan olarak gerçekleşti.

Ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin etkisiyle dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, beklenenden iyi gelen işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin ardından bugün de açılışta pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Mayıs ile biten haftada 406 bine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.

ABD ekonomisi de bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4'lük büyüme kaydetti. Ülkede dayanıklı mal siparişleri ise nisanda aylık yüzde 1,3 azalışla 246,2 milyar dolara inerek beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkeyi daha rekabetçi hale getirmek amacıyla 2022 mali yılı için cuma günü 6 trilyon dolarlık bir bütçe sunacağı aktarıldı.

Bütçe teklifinin altyapı, eğitim ve sağlık hizmetlerine yönelik büyük yatırımları içereceği ve federal harcama seviyelerini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye çıkaracağı kaydedildi.

Ayrıca, ABD'de Cumhuriyetçilerin Biden'ın altyapı paketine karşı sundukları teklifin büyüklüğü ise 928 milyar dolar oldu.