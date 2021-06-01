New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 4.217 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 primle 13.784 puana çıktı.

Analistler, dünya genelinde beklentilerden iyi gelen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomik toparlanmaya yönelik iyimserliği artırdığını, küresel pay piyasalarındaki alıcılı seyrin New York borsasına da taşındığını bildirdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI 62,1 ile tarihi zirvesine çıkarken, ISM imalat sanayi PMI'da 61,2 şeklinde gerçekleşti ve her iki veri de beklentileri geride bıraktı.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirterek, verilerin beklentileri aşması halinde pay piyasalarını olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Artan enflasyon riskine karşın iş gücü piyasasının hala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere ulaşmadığını hatırlatan analistler, verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra güvercin tutumunu etkileyebileceğini aktardı.

Öte yandan, analistler, bugün, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Kongresi'ne sunduğu 6 trilyon dolarlık 2022 mali yılı harcama bütçesine ilişkin haber akışının da piyasaların gündeminde olduğunu ifade etti.