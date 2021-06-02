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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 65 puan ve yüzde 0,19 artışla 34.641 puana yükseldi.

02.06.2021 - 17:04 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 yükselişle 4.210 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 primle 13.755 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ekonomik aktivitedeki toparlanma ve enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamalarla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, New York borsasının yükselişle açılmasına karşın alıcılı seyrin güçlü olmadığını söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,60 seviyesinin altına gevşemesinin riskli varlık fiyatlarını destekleyen önemli etkenlerden olduğunu vurgulayan analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı Bej Kitap raporunun yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

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