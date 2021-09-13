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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

13.09.2021 - 17:02 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,73 artarak 34.858,65 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,70 artışla 4.489,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 15.204,3 puana yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının ekonomik toparlanmayı tehdit etmeye devam etmesiyle geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında pozitif bir seyir izledi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, perakende satışlar ve sanayi üretimi de dahil olmak üzere veri gündeminin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

 

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