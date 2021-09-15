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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

15.09.2021 - 17:20 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,34 artarak 34.696 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 4.455 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 primle 15.040 seviyesine yükseldi.

Dün beklentiler dahilinde gerçekleşen enflasyon verisi ve bazı büyük şirketlerin hisse geri alımı programı açıklamasına karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomilerini öngörülenden daha kötü etkilemiş olabileceği endişesiyle New York borsası satıcılı bir seyir izledi.

Bugün açıklanan verilere göre, New York Fed imalat endeksi 34,3'e çıkarak beklentileri oldukça geride bırakırken, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,4 artışla öngörüler dahilinde gerçekleşti.

New York borsası açıklanan makroekonomik verilerle küresel pay piyasalarından pozitif ayrışırken, Cumhuriyetçilerin borç tavanının yükseltilmesine karşı olduklarını açıklaması ve kurumlar vergisine ilişkin gelişmeler risk unsuru olmaya devam ediyor.

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